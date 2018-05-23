Глава МИД Германии обсудит «ядерную сделку» с Ираном и спор о тарифах
Берлин, 23 мая, 2018, 14:42 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Хейко Маас 23 мая встретится в Вашингтоне с госсекретарем США Майклом Помпео, сообщает агентство DPA
В ходе двухдневного визита Маас уже выступил перед конгрессменами. На встрече с Помпео глава МИДа Германии собирается обсудить важность для мира и для Ближнего Востока «ядерной сделки» с Ираном.
Также темой для обсуждения станет торговый спор США и Евросоюза по поводу введенных Вашингтоном тарифов на сталь и алюминий. Власти готовы к уступкам, но «не под прицелом пистолета», пишет Die Zeit.
Оппозиционные партии Германии обратились к Маасу с призывом защитить интересы Евросоюза и остановить «надвигающуюся ядерную катастрофу на Ближнем Востоке».
«Сделка с Ираном напрямую затрагивает ЕС», — сказал уполномоченный по вопросам внешней политики партии «зелёных» Омид Нурипур.
По его словам, если администрация президента США Дональда Трампа не учитывает этого, то она «играет с огнём», разрушая трансатлантическое партнерство и заставляя Германию работать с Россией и Китаем против США.