Берлин, 23 мая, 2018, 14:42 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Хейко Маас 23 мая встретится в Вашингтоне с госсекретарем США Майклом Помпео, сообщает агентство DPA

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель, США, Германия, суверенитет

В ходе двухдневного визита Маас уже выступил перед конгрессменами. На встрече с Помпео глава МИДа Германии собирается обсудить важность для мира и для Ближнего Востока «ядерной сделки» с Ираном.

Также темой для обсуждения станет торговый спор США и Евросоюза по поводу введенных Вашингтоном тарифов на сталь и алюминий. Власти готовы к уступкам, но «не под прицелом пистолета», пишет Die Zeit.

Оппозиционные партии Германии обратились к Маасу с призывом защитить интересы Евросоюза и остановить «надвигающуюся ядерную катастрофу на Ближнем Востоке».

«Сделка с Ираном напрямую затрагивает ЕС», — сказал уполномоченный по вопросам внешней политики партии «зелёных» Омид Нурипур.

По его словам, если администрация президента США Дональда Трампа не учитывает этого, то она «играет с огнём», разрушая трансатлантическое партнерство и заставляя Германию работать с Россией и Китаем против США.