Мурманск, 23 мая, 2018, 14:56 — ИА Регнум. Плавучая атомная электростанция «Академик Ломоносов» повысила уровень беспокойства старшего командования американских военных. В США рассматривают вывод установки в море как свидетельство «растущего российского следа в Арктике, поскольку Москва работает над возрождением своего северного флота и военных баз», сообщает телекомпания FoxNews.

Rosatom.ru ПЭБ «Академик Ломоносов»

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) «Академик Ломоносов» прибыл из Санкт-Петербурга в Мурманск для подключения всех энергосистем и заправки ядерным топливом. После этого ПЭБ продолжит путь по Севморпути до Чукотки.

«У них на шахматной доске все фигуры, а у нас лишь пешка и, возможно, ладья. Если внимательно оценить эту шахматную партию в Арктике, то они ставят нам мат в самом начале игры», — цитирует командующего Береговой охраны США Пола Зукунфа FoxNews.

Также телекомпания сообщает, что использование ПЭБ вызывает угрозу для окружающей среды и якобы под давлением «зеленых» и стран Прибалтики было принято решение транспортировать ПЭБ из густонаселенного Санкт-Петербурга в Мурманск для загрузки блока ядерным топливом.

«Несмотря на критику и озабоченность по поводу безопасности, Россия продвигается вперед с планами по производству большего количества плавающих установок, что, по ее словам, может беспрепятственно работать без необходимости заправки топливом на срок от трех до пяти лет», — сообщает телекомпания.

СМИ также отмечают, что по меньшей мере 15 стран, включая Китай, Аргентину, Алжир, Индонезию, Малайзию и Аргентину, проявили интерес к найму Росатома для строительства их собственных плавучих атомных станций.