Москва, 23 мая, 2018, 14:37 — ИА Регнум. Страны Прибалтики развернули полномасштабную кампанию против российского присутствия в своём информационном поле. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Норман Роквелл. Свобода слова. 1943

«Мы обратили внимание на очередные недружественные шаги ряда прибалтийских стран, направленные на сокращение российского информационного присутствия в этом регионе. Официальная Рига и Вильнюс продолжают всё дальше закручивать гайки в борьбе с распространением некой «кремлёвской пропаганды», — заявила Захарова.

Так, латвийские законодатели обратились к национальному совету по электронным СМИ с требованием более активно использовать право регулятора на приостановление вещания телеканалов, в передачах которых были выявлены нарушения.

«Со всей очевидностью речь идёт о дальнейших ограничительных мерах в отношении российских телеканалов, что приведёт к исключению из основных пакетов телеуслуг латвийских кабельных операторов большинства телеканалов и телепередач на русском языке», — указала дипломат.

«Данная инициатива ударит, прежде всего, по значительной части русскоговорящей аудитории в Латвии, в первую очередь по её незащищённым слоям. Внедрение этой инициативы лишит пенсионеров и ветеранов Великой Отечественной войны возможности просмотра большинства российских телеканалов, программ, которые входят в наиболее дешёвые пакеты телеуслуг», — подчеркнула она.

В январе 2018 года из Латвии были депортированы корреспонденты ТВЦ, ВГРТК. 20 сентября в Литве сроком на шесть месяцев было приостановлено вещание российского телеканала ТВЦ, а в феврале — на год телеканала РТР-Планета. При этом на один из известных кабельных операторов был наложен штраф в размере 150 тыс. евро за продолжение передачи сигналов российского телевидения.