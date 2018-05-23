Москва, 23 мая, 2018, 14:38 — ИА Регнум. Дипломатические возможности для переговоров с украинской стороной уже практически исчерпаны и говорить становится не о чем, считает председатель народного совета ДНР Денис Пушилин. Об этом он заявил 23 мая в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя ситуацию на Юго-Востоке Украины.

СВ ДНР ИА Regnum Гильзы

«Ситуация ещё больше усложняется, — констатировал он. — Мы фиксируем, что риторика наших оппонентов меняется в более агрессивную сторону. Им всё труднее приводить хоть какие-то аргументы в свою пользу по поводу того, почему они не выполняют Минские соглашения. То, что в настоящее время происходит в Горловке и по ряду других направлений, напоминает нам о 2014 и 2015 годах. Буквально каждый день мы просыпаемся и смотрим, что произошло и сколько человек погибло. Я понимаю, что мы в каком-то смысле можем рассчитывать на нашу армию, но понимаем, что зачастую удары наших оппонентов нацелены по мирным гражданам и по тем, кто не в состоянии себя защитить. Люди обеспокоены тем, проснутся они утром или нет. Происходящее вряд ли можно назвать случайностью, потому что до этого специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала: на участке разведения сил и средств в Петровском и Золотом, которые согласованы и поддержаны в нормандском формате, опять находится украинская техника. Ситуация ухудшается по всем направлениям».

Кроме того, Пушилин констатировал, что дипломатические возможности уже практически исчерпаны и говорить (с Украиной, — прим. ИА REGNUM ) становится не о чем.

Напомним, что, по данным за 22 мая, украинские войска в течение суток 11 раз обстреляли Донецкую Народную Республику (ДНР). Таковы данные представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По этим сведениям, ВСУ стреляли из миномётов калибром 120 мм и 82 мм, лёгкого и крупнокалиберного стрелкового оружия, гранатомётов. Под обстрел попали населённые пункты Горловка, Зайцево, Гольмовский, Верхнеторецкое нижнее, Безыменное, Ленинское, Саханка, Держинское, Докучаевск, Ясиноватая, Яковлевка и Васильевка. Украинские войска также ранили мирную жительницу.