Вашингтон, 23 мая, 2018, 14:31 — ИА Регнум. Учёные из США пришли к выводу, что при недосыпе малая продолжительность сна в ночное время приводит к падению внимания. Об этом сообщается в журнале PNAS.

Цитата из сериала «Мистер Бин» реж Роуэн Аткинсон, Ричард Кёртис, Бен Элтон. 1990. Великобритания Недосыпание

Исследователи провели эксперимент, в котором добровольцев разделили на две группы. В первой группе люди спали по 4,67 часа на протяжении всего срока. На сон второй группе выделялось 6,77 часа.

В ходе эксперимента выяснилось, что из-за недостатка сна время реакции увеличивается в два раза, а также в пять раз усиливается невнимательность. При этом сами добровольцы считали, что их бдительность сохраняется на высоком уровне.