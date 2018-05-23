Рига, 23 мая, 2018, 14:27 — ИА Регнум. Решение о запрете преподавания на русском языке в частных вузах в первую очередь ударит по экономике Латвии, полагает заместитель главного редактора ИА REGNUM Игорь Павловский.

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«Латвия до недавнего времени продвигала себя, как «центр европейского образования на русском языке» для стран постсоветского пространства. И за счёт этого умудрялась активно развивать образовательный туризм, привлекая деньги в бюджет и генерируя дополнительную туристическую прибыль», — отметил эксперт.

Напомним, министерство образования Латвии в среду, 23 мая, внесло новые поправки в законодательство, согласно которым предлагается запретить обучение на русском языке не только в школах, но и в частных вузах и колледжах.

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«Есть и еще страшный удар для латышских поборников «чистого государства». Если Латвия декларирует, что Россия — враг, то язык врага надо знать, чтоб знать образ мыслей врага и готовить шпионов. Ликвидируя все уровни образования на русском языке, Латвия еще глубже загоняет себя в провинциальное региональное болото», — добавил Павловский.

России в этой ситуации следует не мешать властям Латвии и дальше делать глупости. Также следует создавать условия для возможности получения высшего образования в России. Кроме того, необходимо окончательно лишить Латвию экономической подпитки со стороны России за счёт транзита, отметил эксперт.