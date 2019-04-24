Рига, 23 мая, 2018, 13:57 — ИА Регнум. Министерство образования и науки Латвии намерено запретить обучение на русском языке не только в государственных, но и в частных вузах и колледжах. Соответствующие поправки в закон министерство представило в среду, 23 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Русский язык

Обучение, по новой версии закона, сможет вестись только на латышском «или на одном из языков ЕС».

По действующему закону вузы и колледжи имеют право вести преподавание «на иностранном» (не латышском) языке, если это нужно для достижения целей обучения, то есть в языковых или культурных программах.

Сейчас на русском языке обучаются около трети студентов латвийских частных вузов и колледжей (более 5000 человек) и лишь 1% студентов государственных вузов.

Ведомство предлагает разрешить вузам и колледжам завершить обучение по уже начатым русскоязычным программам, но с 1 января 2019 года запретить прием новых студентов на такие программы.

В качестве обоснования в министерстве ссылаются на аналогичные поправки в школьном образовании, где, по новой версии закона, будет запрещено преподавание на русском языке.

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В ведомстве полагают, что поскольку государство регулирует критерии реализации программ обучения и их аккредитации, то оно вправе устанавливать и язык обучения.

По новой «реформе образования» с 2020 года в Латвии все предметы «в школах нацменьшинств» должны преподаваться на латышском языке. Исключения — русский язык и литература. Документ утвержден Сеймом и подписан президентом Латвии.

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Реализация реформы начнется с 1 сентября 2019 года. Против нее выступили русскоязычные жители Латвии, которые составляют около 40% населения страны. С осуждением также выступили МИД РФ и 115 депутатов Европарламента, представляющие все 28 стран ЕС.