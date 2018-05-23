Тверь, 23 мая, 2018, 13:57 — ИА Регнум. Тверская область готова к реализации Указа президента РФ о стратегических задачах развития Российской Федерации. Об этом заявил губернатор Игорь Руденя в ходе общения с журналистами после заседания правительства региона 22 мая, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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«Тверская область полностью готова к реализации Указа президента РФ Владимира Владимировича Путина. Мы мобилизовали свои усилия. На федеральном уровне будут доработаны методики по выполнению указа. Дороги, медицина, жилищно-коммунальное хозяйство — это те направления, которые население хочет видеть в более качественном формате», — сказал Игорь Руденя.

Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» был подписан президентом России 7 мая. В документе обозначены ключевые задачи развития, в числе которых — улучшение демографической ситуации, комплексная поддержка семьи, ускоренное развитие базовых отраслей экономики и её оцифровка, реализация масштабной программы пространственного развития страны.

В Тверской области уже приступили к разработке приоритетного проекта в сфере демографии, рассчитанного до 2021 года. Он нацелен на повышение рождаемости и снижение смертности, рост продолжительности жизни людей. Кроме того, в регионе ведется комплексная работа, направленная на развитие территорий, инфраструктуры, в том числе — и социальной. Так, в 2017 году по сравнению с предыдущим годом втрое увеличили поддержку муниципалитетов, втрое же увеличены и объемы ремонта дорог, возобновлена программа газификации региона, проводится консолидация коммунальных активов.

Тверская область активно участвует в реализации приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды. В этом году он охватит 42 муниципалитета региона. Планируется благоустроить 80 дворов и 50 общественных территорий. Из областного и федерального бюджетов на эти цели будет направлено более 338,7 млн рублей. 10 муниципалитетам будут предоставлены субсидии общим объёмом 9,7 млн рублей на благоустройство парков.