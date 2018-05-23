Иностранцев в Казахстане обязали регистрировать свои смартфоны
Астана, 23 мая, 2018, 13:53 — ИА Регнум. При посещении Казахстана иностранцам нужно регистрировать свои смартфоны и прочие аппараты мобильной связи. Об этом сообщил министр информации и коммуникации Даурен Абаев, отвечая вопросы граждан на портале электронного правительства, передает Zakon.kz.
Министр пояснил, что регистрации подлежат абонентские устройства сотовой связи, произведенные на территории Казахстана и завезенные на территорию страны, за исключением абонентских устройств сотовой связи, находящихся в роуминге.
«Если иностранный гражданин находится на территории Республики Казахстан с абонентским устройством сотовой связи в роуминге, то его устройство не подлежит регистрации. Однако если иностранный гражданин использует абонентский номер в абонентском устройстве сотовой связи, работающий в сетях сотовой связи Республики Казахстан, то его устройство подлежит регистрации», — написал Абаев.
Ранее министр уже пояснял поправки в закон «О связи» для граждан страны. По словам чиновника, теперь, согласно пункту 2 статьи 36−2 закона, владелец абонентского устройства сотовой связи обязан зарегистрировать его у оператора сотовой связи в соответствии с правилами регистрации абонентских устройств сотовой связи, сообщает тот же портал.
Регистрации подлежат абонентские устройства сотовой связи, определенные в соответствии с правилами регистрации абонентских устройств сотовой связи.
«В настоящее время правила регистрации абонентских устройств сотовой связи находятся на государственной регистрации в органах юстиции. Регистрация абонентского устройства сотовой связи для абонента осуществляется на безвозмездной основе. В соответствии с пунктом 3 статьи 36−2 закона, для регистрации абонентского устройства сотовой связи его владелец представляет обслуживающему его оператору сведения об: индивидуальном идентификационном номере (для физического лица) или бизнес-идентификационном номере (для юридического лица); идентификационном коде абонентского устройства сотовой связи; абонентском номере, используемом абонентским устройством сотовой связи. Все сведения безвозмездно направляются операторами сотовой связи оператору базы данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи. Все собранные данные будут храниться в единой базе данных идентификационных кодов абонентских устройств сети сотовой связи. Для реализации указанного мероприятия отводится целый год. С 2019 года незарегистрированным абонентам услуга сотовой связи оказана не будет», — сообщил министр.