Астана, 23 мая, 2018, 13:53 — ИА Регнум. При посещении Казахстана иностранцам нужно регистрировать свои смартфоны и прочие аппараты мобильной связи. Об этом сообщил министр информации и коммуникации Даурен Абаев, отвечая вопросы граждан на портале электронного правительства, передает Zakon.kz.

Barn Images Разговоры по мобильному телефону

Министр пояснил, что регистрации подлежат абонентские устройства сотовой связи, произведенные на территории Казахстана и завезенные на территорию страны, за исключением абонентских устройств сотовой связи, находящихся в роуминге.

«Если иностранный гражданин находится на территории Республики Казахстан с абонентским устройством сотовой связи в роуминге, то его устройство не подлежит регистрации. Однако если иностранный гражданин использует абонентский номер в абонентском устройстве сотовой связи, работающий в сетях сотовой связи Республики Казахстан, то его устройство подлежит регистрации», — написал Абаев.

Ранее министр уже пояснял поправки в закон «О связи» для граждан страны. По словам чиновника, теперь, согласно пункту 2 статьи 36−2 закона, владелец абонентского устройства сотовой связи обязан зарегистрировать его у оператора сотовой связи в соответствии с правилами регистрации абонентских устройств сотовой связи, сообщает тот же портал.

Регистрации подлежат абонентские устройства сотовой связи, определенные в соответствии с правилами регистрации абонентских устройств сотовой связи.

«В настоящее время правила регистрации абонентских устройств сотовой связи находятся на государственной регистрации в органах юстиции. Регистрация абонентского устройства сотовой связи для абонента осуществляется на безвозмездной основе. В соответствии с пунктом 3 статьи 36−2 закона, для регистрации абонентского устройства сотовой связи его владелец представляет обслуживающему его оператору сведения об: индивидуальном идентификационном номере (для физического лица) или бизнес-идентификационном номере (для юридического лица); идентификационном коде абонентского устройства сотовой связи; абонентском номере, используемом абонентским устройством сотовой связи. Все сведения безвозмездно направляются операторами сотовой связи оператору базы данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи. Все собранные данные будут храниться в единой базе данных идентификационных кодов абонентских устройств сети сотовой связи. Для реализации указанного мероприятия отводится целый год. С 2019 года незарегистрированным абонентам услуга сотовой связи оказана не будет», — сообщил министр.