Москва, 23 мая, 2018, 13:55 — ИА Регнум. РФ отказалась от принципа территориальной медицины и строит совсем не ту модель, какую следует, считает первый зампред комитета Совфеда РФ по экономической политике Сергей Калашников. Об этом он заявил 23 мая в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, рассуждая о проблемах российского здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Больничный коридор

«Мы отказались от той модели, которая была, — это модель Семашко, признанная в своё время лучшей в мире и по которой живёт половина мира, — и приняли американскую модель страховой медицины, — констатировал он. — Деньги в нынешней системе тратятся неэффективно. Но самое главное не это. Мы отказались от принципа территориальной медицины и строим передвижные центры (вероятнее всего, имелись ввиду передвижные медицинские комплексы, занятые в числе прочего профилактикой тех или иных заболеваний, — прим. ИА REGNUM ). Это замечательно. Но мы строим не ту модель».

С ним не согласилась депутат Мосгордумы Вера Шастина.

«Мы не отказались от модели Семашко, — заверила она. — Но лечение — это процесс двусторонний. Пациенты должны иметь возможность проходить раз в год профилактический осмотр, а многих очень трудно заставить прийти, когда ничего не болит и когда в зеркале ничего не видно, и на это мы должны нацелить наших граждан».

Напомним, что модель советского здравоохранения, построенная народным комиссаром здравоохранения РСФСР Николаем Семашко, предполагала единые принципы организации и централизации системы здравоохранения. Кроме того, утверждалась равная доступность здравоохранения для всех граждан; первоочередное внимание детству и материнству; единство профилактики и лечения; ликвидация социальных основ болезней, а также привлечение общественности к делу здравоохранения.

Реализация принципов, предложенных Семашко, позволила достичь достаточно серьёзных результатов в преодолении традиционных инфекционных заболеваний, в значительном уменьшении материнской и детской смертности, в профилактике социальных болезней и санитарном просвещении населения.

Кроме того, была построена такая система медучреждений, которая позволила обеспечить единые принципы организации здравоохранения для всего населения: фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) — участковая поликлиника — районная больница — областная больница — специализированные институты.