Нижний Тагил, Свердловская область, 23 мая, 2018, 13:46 — ИА Регнум. Сегодня, 23 мая, в здании администрации Нижнего Тагила сотрудники управления ФСБ России по Свердловской области проводят оперативно-разыскные мероприятия. По информации пресс-службы мэрии, проверяются документы, касающиеся деятельности Нижнетагильской городской общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы и пенсионеров.

Андрей Стенин Сотрудники ФСБ

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Как уточнил руководитель аппарата горадминистрации Андрей Ленда, вся необходимая документация, запрошенная о деятельности организации с 2009 года, была подготовлена и передана для проверки надзорным органам. Аналогичная проверка проводится и ещё в одной общественной организации города, однако какой именно, не утоняется. По данным местным СМИ, мероприятия связаны с эпизодом 2009 года, когда городской совет ветеранов без образования юридического лица незаконно получал от администрации города крупные субсидии.

Как сообщало ИА REGNUM, это не первые обыски, которые сотрудники спецслужб проводят в здании мэрии Нижнего Тагила. Оперативно-следственные мероприятия прошли здесь и 18 мая. Как пояснил тогда руководитель аппарата администрации города Андрей Ленда, сотрудникам ФСБ были переданы документы о финансовой деятельности МАУ «Агентство рекламно-информационного содействия», просьбы о проверке деятельности которой неоднократно поступали в государственные и муниципальные органы власти за последние три года.