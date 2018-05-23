Украина отреклась от Великой Победы: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 23 мая, 2018, 14:00 — ИА Регнум.
- Противоречат Венской конвенции: Париж назвал санкции США против компаний ЕС незаконными;
- Украинское беспамятство: Киев отрёкся от Великой Отечественной войны;
- Нефть под угрозой: США бомбят нефтяные скважины в Сирии;
- Большие потери: какие последствия ждут Украину после выхода из СНГ;
- Надругательство над памятью: в Новом Уренгое осквернён воинский мемориал.
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