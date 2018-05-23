Москва, 23 мая, 2018, 13:39 — ИА Регнум. Сирийские военные при поддержке ВКС России с начала 2018 года существенно продвинулись в деле зачистки территории страны от остатков террористических группировок. Об этом заявил журналистам начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Mil.ru ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим» (Сирийская Арабская Республика)

По его словам, правительственные войска Сирии достигли значительных успехов в освобождении восточной части провинции Идлиб, пригородов Дамаска — Восточной Гуты, Восточного Каламуна, Ярмука. Также виден прогресс в освобождении от исламистов северных районов провинции Хомс, добавил Рудской.

Как сообщало ИА REGNUM, за первый день разминирования района Ярмук в южном пригороде Дамаска подготовленные российскими специалистами сапёры сирийской армии обезвредили десятки взрывоопасных объектов.

Обследовано шесть кварталов района, обезврежено 13 противотанковых мин, 15 неразорвавшихся снарядов и 34 самодельных взрывных устройств, отметили в пресс-службе МО РФ.

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