Ереван, 23 мая, 2018, 13:37 — ИА Регнум. С сегодняшнего дня, 23 мая, Полиция Армении меняет свою политику в деле применения административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, сообщает пресс-служба ведомства.

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В частности, в случае выявления техническими средствами ряда административных правонарушений допустившие правонарушения водители транспортных средств будут освобождены от административной ответственности на основе 21 статьи Кодекса «Об административных правонарушениях РА», (в статье речь идет о возможности освобождения ответственности за ничтожные правонарушения). Полиция приводит список таких правонарушений, преимущественно касающихся нарушений разметки.

Кроме того, ведомство сообщает, что будет приостановлено использование радаров определения превышения скорости менее 60 км/ч. Таковые установлены напротив образовательных учреждений и фиксируют нарушения лишь в будние дни. Полиция намерена бороться с превышением скорости на этих участках с помощь «лежачих полицейских».

Полиция Республики Армения надеется, что изменение политики наказания в сфере административной ответственности будет способствовать повышению ответственности водителей транспортных средств, в результате чего Дорожной полиции не придется вновь ужесточать контроль над безопасностью движения», — говорится в сообщении.

Другой ключевой новостью в сообщении является намерение Полиции обратиться к парламенту с инициативой амнистировать автолюбителей и по прошлым нарушениям ПДД, зафиксированными техническими средствами. Так, правоохранители тем самым намерены списать все штрафы и пенни, вынесенные с 1 января 2012 года по 31 декабря 2017 года. По оценкам Полиции, речь идет о штрафах на общую сумму 13,7 млрд драмов или $28 млн.

Пересмотр системы штрафов для автолюбителей был одним из предвыборных обещаний нового премьер-министра страны Никола Пашиняна. Система технической фиксации нарушений ПДД в Армении довольно развита, а суммы, выплачиваемые гражданами за эти нарушения, поступают в государственную казну лишь частично. Другая часть поступает в частную организацию, которая внедряла эту систему.

Данное сообщение вызывало неоднозначные оценки со стороны общественности. Особенно со стороны тех автолюбителей, кто все эти годы исправно платил выписываемые полицией штрафы.