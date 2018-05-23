Киев, 23 мая, 2018, 13:24 — ИА Регнум. В Верховной раде Украины идут споры относительно ввода свободного рынка земли. В частности, депутат, лидер фракции «Радикальная партия» Олег Ляшко пообещал сжечь трибуну рады, если депутаты полностью откроют рынок земли.

Иван Шилов ИА REGNUM Пахарь

«Я сожгу эту трибуну, но не позволю лишить украинцев земли. Международные финансовые спекулянты хотят лишить украинцев собственной земли, шантажируя кредитами, и наша власть идет у них на поводу. Сегодня МВФ нам выставил требование повысить цену на газ до 11 тыс. гривен ($421 — ИА REGNUM ) за тысячу кубов. О том, что у людей нет таких денег и в XXI веке, когда весь мир движется вперед, украинские крестьяне вынуждены отрезать газовую трубу и переходить на дрова, — никто не думает. Если власть выполнит это глупое требование, следующим будет требование продажи земли. Не случайно накануне Европейский суд по правам человека вынес решение о признании нашего моратория таким, что якобы нарушает права украинцев», — написал Ляшко 23 мая на своей странице в Фейсбуке.

Он предложил прописать в Конституции монопольное право украинских фермеров на землю.

«Украинская земля — единственное богатство и будущее нашего народа. Поэтому призываю весь парламент объединиться вокруг национальных интересов и не дать лишить украинцев будущего. Чтобы никто не торговал нашим главным богатством — мы требуем принять инициированные нами изменения в ст. 43 Конституции Украины, которыми навечно закрепить землю за фермерами. Если цивилизованный путь решения вопроса не пройдет — готов сжечь трибуну и весь парламент к чертовой матери», — добавил Ляшко.

В свою очередь депутат от фракции «Батькивщина» Иван Кириленко заявил, что 22 мая Киев выполнил требование международных организаций об открытии рынка земли.

«Мы выполнили требование — не давите на нас. Время демонстрировать национальный интерес и украинскую гордость… Вчера парламент принял эпохальные решения. В частности, мы разблокировали для всех оборот земель сельскохозяйственного назначения», — сказал Кириленко 23 мая с трибуны рады.

Он пояснил, что в принятом в первом чтении законе о семейной ферме вносятся изменения в 31 статью Земельного кодекса, «где черным по белому записано: пять гектаров земли для каждого, кто желает создать семейную ферму, с правом выкупа двух гектаров через семь лет и трех — с рассрочкой на 20 лет». По его словам, это соответствует европейской аграрной политике, предусматривающей поддержку семейного фермерства и экологического производства, а также позволит семейным фермерским хозяйствам расширить свои хозяйства с 30 соток до пяти гектар.Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал мораторий на продажу украинских сельскохозяйственных земель нарушением прав человека.

«Абсолютный запрет Украины на покупку и продажу сельскохозяйственных земель привел к нарушению прав человека, правительство должно принять более сбалансированный закон», — говорится в пресс-релизе ЕСПЧ.