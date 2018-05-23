Пермь, 23 мая, 2018, 13:23 — ИА Регнум. Администрация города Перми проигнорировала запрос общественного движения «Суть времени» относительно запрета Знамени Победы во время праздничного шествия 9 мая, сообщает 23 мая корреспондент ИА REGNUM.

Квентин Массейс. Аллегория Глупости. XVI

Ответ, который пришел в редакцию газеты «Суть времени — Пермь», являющуюся печатным органом пермского отделения общественной организации, не соответствовал запросу в правительственные органы.

Активисты движения, выражая свое недоумение по поводу произошедшего так прокомментировали ответ администрации города:

«Либо в нашу редакцию поступил ответ на другой запрос: это можно предположить из названия отправленного нам документа, либо администрация города просто прислала отписку, которая может расцениваться как нарушение закона о СМИ, что позволяет нам, в свою очередь, обратиться в прокуратуру».

Общественники с пониманием отнеслись к возможному недоразумению и отправили повторный запрос властям, с тем чтобы они либо устранили недоразумение, либо ответили на поставленные перед ними вопросы.

Напомним, 9 мая в Перми состоялось традиционное шествие «Бессмертного полка», организаторы акции во главе с ее координатором Анной Отмаховой запретили движение в колонне с государственными символами, в частности с флагом России и Знаменем Победы.

Подобное поведение возмутило широкую общественность, а также привлекло внимание федеральных и местных СМИ, тем не менее, власти города стараются не комментировать ситуацию, предпочитая делать вид, что акция «Бессмертный полк» является частной инициативой и ее руководители вправе запрещать государственные символы России.

Активисты общественного движения «Суть времени» отправили запрос администрации города Перми с просьбой пояснить позицию властей относительно запрета государственной символики неправительственными организациями.