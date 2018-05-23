София, 23 мая, 2018, 14:10 — ИА Регнум. Пользователи Twitter из Болгарии начали жаловаться на массовые блокировки аккаунтов и скрытие записей. Социальная сеть модерирует даже те сообщения, которые не связаны с политикой или другими общественно-важными темами. Пользователи предположили, что это связано с использованием кириллицы — таким образом алгоритмы Twitter ищут «русских ботов».

Vincent Diamante Anonymous

При блокировке аккаунтов пользователям приходит уведомление, что они нарушили внутренние правила сервиса. Пользователи могут быстро восстановить свои аккаунты, однако в дальнейшем попадают в так называемый теневой бан. Если пользователь хочет присоединиться к какому-либо обсуждению или отправить сообщение, ему приходит уведомление «Твиты недоступны». Поддержка Twitter на это не реагирует и отвечает, что учетная запись не заблокирована.

Как выяснило издание The Verge у пострадавших пользователей, чаще всего к блокировке приводит упоминание популярных на YouTube роликов, а также известных аккаунтов или резонансных записей в Twitter. Даже если модерация не блокирует изначальный твит, с высокой вероятностью эти меры коснутся тех, кто комментирует его на кириллице.

По мнению пользователей, социальная сеть настроила свои алгоритмы для поиска «русских ботов» таким образом, что любое использование кириллицы становится для Twitter подозрительным.

«В штаб-квартире Twitter: — О мой бог, у нас столько русских ботов. Надо их остановить. Но как?— Хм, они используют кириллицу.— Да? Тогда начнём скрывать твиты на кириллице.— Но…— Просто сделайте это. Забавный факт — кириллица используется более чем в 15 странах, которые не являются Россией», — пишет пользователь El señor más maduro.

В администрации сервиса в ответ на запрос о сложившейся ситуации ответили, что изучают проблему и продолжают бороться со злонамеренным спамом:

«Мы изучаем эту проблему и предпринимаем любые необходимые шаги для ее решения, продолжая при этом предпринимать действия для обеспечения соблюдения наших условий обслуживания и борьбы со злонамеренными сетями спама и автоматизации».

Напомним, 15 мая администрация Twitter заявила, что изменит алгоритмы и введет более жёсткую модерацию для борьбы с троллями. В частности, соцсеть будет скрывать твиты от троллей с помощью обученной нейросети, чтобы они не мешали пользователям вести диалог. Записи троллей будут опускаться ниже всех ответов и терять приоритет в поисковой выдаче, а внутри разговора скрываться специальной плашкой. Пользователям нужно будет согласиться с тем, что они готовы увидеть эти сообщения.

К подозрительным будут относить профили, у которых нет подтверждённой электронной почты, есть несколько заблокированных твитов или много подписок на людей, которые также похожи на троллей.