Москва, 23 мая, 2018, 13:27 — ИА Регнум. Даже если государство выделит много денег на строительство медицинских учреждений, это не решит всех проблем российского здравоохранения, считает член комитета Госдумы РФ по охране здоровья Евгений Косяненко. Об этом он заявил 23 мая в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, посвящённой смерти Дарьи Стариковой, девушки, которая летом 2017 года во время «Прямой линии» пожаловалась президенту России Владимиру Путину на ненадлежащее оказание медицинской помощи.

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«Две основных и самых главных проблемы — это недостаток кадров в здравоохранении и в медицине и недостаточное финансирование, — сказал Косяненко. — Но посмотрите, что происходит в стане. Кардиологические центры строятся, перинатальные центры строятся. Этот случай, может быть, подтолкнёт, и активнее начнут развиваться онкослужбы и начнут строиться онкоцентры».

Однако, по мнению законодателя, одним лишь активным строительством этих медицинских учреждений ситуацию не исправить, так как ещё имеет место кадровый дефицит. Рассуждая уже о причинах этой проблемы, парламентарий предположил, что, возможно, свою роль играет информация в российских СМИ, которые, как считает депутат, дают больше негатива о медицинских работниках, чем позитива.

Напомним, что, как стало известно 22 мая, Дарья Старикова, больная раком жительница города Апатиты, которая летом 2017 года в ходе «Прямой линии» пожаловалась президенту России Владимиру Путину на ненадлежащее оказание медицинской помощи, скончалась в онкологическом центре имени Герцена в Москве.

Отметим также, что в ходе «Прямой линии» Дарья Старикова рассказала, что изначально врачи поставили ей диагноз «межпозвоночный остеохондроз», но он был ошибочным, и из-за этого время на лечение было катастрофически упущено.

После «Прямой линии» Дарью госпитализировали в районную больницу, а потом перевели в областную больницу в Мурманске. Позже самолетом МЧС России девушку доставили на лечение в Москву.