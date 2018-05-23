Калуга, 23 мая, 2018, 13:20 — ИА Регнум. В Калужской области достигнуты плановые значения показателя «суммарный коэффициент рождаемости», определённые указом президента России «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации». Об этом 23 мая сообщили в министерстве труда и социальной защиты региона.

Новорожденный

Как заявляют в ведомстве, ежегодно Калужский регион занимает второе место в ЦФО по данному показателю. В качестве мер поддержки рождаемости в Калужской области установлена ежемесячная денежная выплата при рождении в семье третьего ребёнка или последующих детей в размере величины прожиточного минимума для детей. С мая 2018 года она составляет 9 тыс. 891 рубль. В настоящее время выплаты получают 5,7 тыс. человек.

В области также реализуется комплекс мер, направленных на создание условий для совмещения родителями, воспитывающими несовершеннолетних детей, обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью. В органы службы занятости населения области ежегодно обращается порядка 2,5 тыс. женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей, около 60% из них трудоустраиваются.

Напомним, в 2017 году в Калужской области родилось 10 тыс. 956 детей (в 2016 году — 12 тыс. 252 детей). Снижение рождаемости связано с сокращением численности женщин репродуктивного возраста в целом по Российской Федерации. Общий коэффициент рождаемости в 2017 году составил 10,8% (второе место в ЦФО). Доля детей, родившихся третьими или последующими, в общем числе рожденных выросла с 13,8% в 2012 году до 21% в 2017 году.

В соответствии с региональной госпрограммой «Семья и дети Калужской области», выплачиваются пособия и компенсации семьям с детьми, из которых девять видов пособий выплачивают за счёт средств областного бюджета. В 2017 году социальную поддержку за счёт региональных средств получили более 42,6 тыс. семей на 59,1 тыс. детей. За пять лет общий объем средств областного и федерального бюджетов, направляемых семьям с детьми, вырос на 38% и составил в 2017 году 1,79 млрд рублей.