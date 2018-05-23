Ярославль, 23 мая, 2018, 12:49 — ИА Регнум. Завтра, 24 мая, в Санкт-Петербурге открывается Международный экономический форум. Отправляется туда и делегация от Ярославской области, в том числе региональные чиновники. Как выяснил корреспондент ИА REGNUM, голодать им не придется: кушать сотрудники правительства и другие члены делегации будут более чем достойно.

TripAdvisor Голодать в северной столице ярославцам не придется

В частности, на сайте Госзакупок размещена документация закупки у единственного поставщика — ООО «ОнЛайн-Медиа» на 2,8 млн рублей на оказание услуг по изготовлению презентационной продукции и кейтеринговому обслуживанию на петербургском Международном экономическом форуме.

Заказчиком выступает Акционерное общество «Корпорация развития Ярославской области».

Прилагается и меню, которое должен обеспечить поставщик. В нем значится обслуживание в барной зоне — по 200 человек все три дня, которые будет проходить форум, деловые обеды на 20−30 человек, деловые ужины.

Завтраки предполагают легкие закуски, канапе, мини-сэндвичи, десерты, чай, кофе, сок. Прилагается и расшифровка блюд: в частности, должны быть обеспечены салаты —греческий; сельдь под шубой; оливье с ветчиной; цезарь с цыпленком; салат из языка, ветчины и свежих овощей; салат нисуаз с тунцом; микс салатных листьев с креветками, овощами и лимонной заправкой.

Закуски тоже радуют разнообразием: рулеты из цыпленка со шпинатом; рулетики из пармского окорока с руколлой и сыром; ассорти фруктово-ягодное (ананас, виноград, слива, груша, киви, апельсин, ежевика, клубника, смородина красная, дыня); канапе с сыром гауда и виноградом на шпажке; рулетики из семги с сыром филадельфия; канапе из буженины с соленым огурцом; канапе с семгой; мини-сэндвичи с ветчиной и ветчиной и сыром; сладкие снэки; соленые снэки.

Итак, если наши читатели уже пообедали, мы продолжаем. После утреннего ланча наша делегация захочет пообедать. Им предложат горячие блюда: речную форель с пряными травами, картофелем и шпинатом; филе отварного судака с картофельным пюре; треску, запеченную под томатным соусом с овощным рататуем; филе лосося с рисом, овощами и соусом; ролл из курицы с сыром, беконом, овощами гриль и сливочным соусом; медальоны из индейки в беконе; филе телятины с кус-кусом и винным соусом; вырезку из телятины, фаршированную сыром дорблю; стейк из телятины с овощами гриль; свиную отбивную с жареным картофелем и соусом; шницель из свинины с сыром и ветчиной, с овощным гарниром и соусом тартар.

На десерт наши чиновники откушают парфе клубничное с миндалем, мини-эклеры с шоколадной глазурью, маффины, макароне, пирожные брауни, корзиночки летние с ягодами, круассаны с миндальным кремом.

В общем, дорогие жители Ярославской области, не переживайте: наша делегация покушает достойно. Возникает только один вопрос — за чей счет банкет?

В правительстве Ярославской области заверили: закупка производится на собственные средства Корпорации, которая зарабатывает их самостоятельно.