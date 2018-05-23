Москва, 23 мая, 2018, 12:46 — ИА Регнум. Укрепление российской валюты против доллара и евро с начала торговой недели уже пытаются нивелировать на открытии торгов 23 мая. Так, с 21 мая доллар США просаживался на 2,7% к уровню 60,7, а против евро — на 2,35% к уровню 71,52. Динамика текущего дня обусловлена возобновившимся ростом американской валюты против других валют, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Эксперт плюс» Мария Сальникова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рубль

«Сегодня, 23 мая, запланирован к релизу протокол последнего заседания ФРС по монетарной политике, который может дать представление о дальнейших темпах повышения ставки кредитования в США. Для российской валюты также важна динамика рынка энергоресурсов.

Однако, последний рост цены Brent к уровню $80 за баррель рынок уже не учитывает, что демонстрирует ожидание коррекции вниз по нефти после роста на 29% почти без откатов! И, соответственно, учитывается такой психологический фактор, как ожидание падения рубля, в случае если коррекция начнет развиваться уже сегодня», — пояснила эксперт.

Произойти это может как на публикации минуток ФРС США, так и на выходе данных об изменении запасов нефти и бензина в США. 23 мая стоит зафиксировать рублевый кэш и частично перейти в иностранную валюту. То есть если кто-то думает о покупке долларов, то самое время поменять рубли на доллары.

«На вторую половину дня, когда торги по рублю уже будут закрыты, на рынок поступит большая порция данных, из-за которых уже 24 мая цена может быть гораздо выше текущих 61,33 по доллару и 71,9 по евро. Перспективы евро в мире пока что не радужные, потому краткосрочные покупки наличного евро не рассматриваются», — полагает Сальникова.

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