Рубль могут уронить
Москва, 23 мая, 2018, 12:46 — ИА Регнум. Укрепление российской валюты против доллара и евро с начала торговой недели уже пытаются нивелировать на открытии торгов 23 мая. Так, с 21 мая доллар США просаживался на 2,7% к уровню 60,7, а против евро — на 2,35% к уровню 71,52. Динамика текущего дня обусловлена возобновившимся ростом американской валюты против других валют, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Эксперт плюс» Мария Сальникова.
«Сегодня, 23 мая, запланирован к релизу протокол последнего заседания ФРС по монетарной политике, который может дать представление о дальнейших темпах повышения ставки кредитования в США. Для российской валюты также важна динамика рынка энергоресурсов.
Однако, последний рост цены Brent к уровню $80 за баррель рынок уже не учитывает, что демонстрирует ожидание коррекции вниз по нефти после роста на 29% почти без откатов! И, соответственно, учитывается такой психологический фактор, как ожидание падения рубля, в случае если коррекция начнет развиваться уже сегодня», — пояснила эксперт.
Произойти это может как на публикации минуток ФРС США, так и на выходе данных об изменении запасов нефти и бензина в США. 23 мая стоит зафиксировать рублевый кэш и частично перейти в иностранную валюту. То есть если кто-то думает о покупке долларов, то самое время поменять рубли на доллары.
«На вторую половину дня, когда торги по рублю уже будут закрыты, на рынок поступит большая порция данных, из-за которых уже 24 мая цена может быть гораздо выше текущих 61,33 по доллару и 71,9 по евро. Перспективы евро в мире пока что не радужные, потому краткосрочные покупки наличного евро не рассматриваются», — полагает Сальникова.
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