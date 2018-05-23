Ростов-на-Дону, 23 мая, 2018, 12:45 — ИА Регнум. Содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Ростовской области обойдётся региональной казне в 3,5 млрд рублей. Два электронных аукциона объявлено на сайте госзакупок, сообщает ИА REGNUM 23 мая.

Donland.ru Трасса в Ростовской области

Заказчиком выступает региональное министерство транспорта. В техническом задании указано, что исполнитель должен поддерживать полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке, восстанавливать асфальт, устранять деформации и повреждения. Также необходимо поддерживать в чистоте и порядке линии электроосвещения дорог, мостов, путепроводов, тоннелей, транспортных развязок, паромных переправ и других дорожных сооружений, светофорные объекты.

В полномочия подрядчика также входит озеленение территорий, обслуживание и содержание оборудования для маломобильных групп населения с ограниченными возможностями в подземных и надземных пешеходных переходах, аварийно-восстановительные работы в местах ликвидации последствий ДТП.

Под контролем исполнителя будут дороги Ростовской области, а также Белоглинского района Краснодарского края. Срок выполнения работ — с 1 июля 2018 года по 30 июня 2020 года.

Напомним, что согласно региональному закону «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Ростовской области на 2018 год утверждён в сумме 14 млрд 876 млн 900,6 тыс. рублей.