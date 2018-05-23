Волгоград, 23 мая, 2018, 12:44 — ИА Регнум. Открытие Городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 25 в Волгограде после реконструкции состоялось 23 мая. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, гордостью клиники теперь стало отделение скорой помощи, в котором есть новейшее медицинское оборудование и выстроена идеальная логистика.

Пресс-служба правительства Волгоградской области Здание городской больницы в Волгограде — после реконструции

Пресс-служба правительства Волгоградской области Новое отделение скорой помощи — самое современное в России

Такая масштабная реконструкция в больнице прошла впервые за 40 лет. Она началась в 2014 году. За это время в больнице были отремонтированы и оснащены современным оборудованием все отделения: травматологическое, нейрохирургическое, гастроэнтерологическое, эндокринологическое, ревматологическое, хирургическое, гинекологическое и другие. Кроме того, проведен ремонт и самого здания — фасада и кровли, а на территории клиники была построена вертолетная площадка.

Пресс-служба правительства Волгоградской области В больнице были отремонтированы и оснащены современным оборудованием все отделения

Финальным этапом реконструкции стало строительство нового отделения скорой помощи. Возведение отдельного корпуса на базе многопрофильной больницы началось в 2016 году. Теперь здесь работают специалисты, которые могут оперативно поставить диагноз и тут же начать лечение. Отделение рассчитано на прием ста человек в сутки.

В больнице продумана и логистика. Так, расположение и планировка здания помогают максимально сократить время доставки пациента с вертолета или машины скорой помощи.

«Мы получили новейшее медучреждение с новейшим оборудованием, соответствующее самым высоким российским и международным требованиям — одно из лучших медучреждений страны, а система здравоохранения Волгоградской области — высокий стандарт, к которому нам нужно стремиться и в дальнейшем», — сказал присутствовавший на открытии больница губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Специалисты уже назвали отделение самым современным в России.

«Каждый третий житель Волгоградской области ежегодно обращается в скорую помощь. Важно технологически организовать оказание помощи в полном объеме в современных условиях без потери секунд — реализовать это можно, только имея такой проект. Сегодня реализован самый современный проект создания такого отделения в стране — лучше отделения нет. Это важнейшая ступенька в развитии здравоохранения Волгоградской области», — сказал ректор Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета Сергей Багненко.

В пресс-службе отметили, что обновление больницы №25 — лишь часть работы по уличению медицинских учреждений. Например, в 2018 году планируется завершение реконструкции областной клинической больницы скорой медицинской помощи №7, ведется модернизация онкологического центра. В области хотят привести в порядок все больницы и клиники. Уже сейчас в региональном центре полностью обновлен автопарк скорой помощи. В целом ремонт охватывает около 40 медицинских учреждений.