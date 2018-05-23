Москва, 23 мая, 2018, 12:41 — ИА Регнум. Процесс выхода Украины из Содружества Независимых Государств (СНГ), которое Киев анонсировал в апреле 2018 года, в случае цивилизованного подхода займёт около года. Об этом на брифинге сегодня, 23 мая, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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Дипломат добавила, что своё участие в содружестве Украина фактически прекратила в 2014 года. По словам Захаровой, политизированные действия украинской стороны приведут к тому, что пострадают обычные граждане: «Этот факт вызывает сожаление».

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Порошенко намерен выйти из СНГ, но с выгодой для Украины

Как сообщало ИА REGNUM, поручение начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов Содружества Независимых Государств (СНГ) президент Украины Пётр Порошенко дал кабинету министров страны 12 апреля. Также предполагается и окончательное закрытие украинского представительства при соответствующих институтах в Минске. Как отметил украинский лидер, одновременно должна быть «инвентаризована вся договорно-правовая база, принятая в рамках СНГ, на предмет соответствия национальным интересам государства». Тогда же руководитель страны заявил и о намерении предложить Верховной раде расторгнуть действие отдельных положений большого договора о дружбе с Россией.