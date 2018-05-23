София, 23 мая, 2018, 12:35 — ИА Регнум. Аккаунты ряда болгарских пользователей Twitter подверглись блокировкам без видимых причин. Не исключено, что блогеров приняли за «русских троллей», сообщает издание The Verge.

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Издание не сообщает точное количество заблокированных страниц, однако отмечает, что их довольно много. Ранее администрация Twitter ввела новые правила, объявив, что намерена активнее бороться с пропагандой и провокациями в соцсети.

Вероятно, болгарские блогеры оказались в немилости из-за использования кириллицы — присутствие в сообщениях русских и болгарских букв увеличивает вероятность блокировки, отмечают эксперты.

Кроме того, забанить пользователя могут за упоминание аккаунта @YouTube. В ответ на просьбу издания разъяснить причины инцидента администрация Twitter пообещала найти и наказать настоящих сетевых провокаторов.