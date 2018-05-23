В МИД РФ прокомментировали санкции США против Венесуэлы
Москва, 23 мая, 2018, 12:38 — ИА Регнум. Американские экономические санкции в отношении Венесуэлы являются противозаконными. Об этом заявила 23 мая на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Россия категорически против произвольных противоправных рестриктивных мер, эмбарго и санкций, принимаемых против суверенных государств в обход Устава Организации Объединённых Наций», — подчеркнула она.
Также она отметила, что заявления Вашингтона о введении в отношении Каракаса односторонних санкций выглядят «абсолютно лицемерными».
Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая на пост президента Венесуэлы был вновь избран Николас Мадуро. Власти США отказались признать результат выборов в этой южноамериканской стране, а Белый дом ввёл в отношении Венесуэлы новые санкции.
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