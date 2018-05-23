Москва, 23 мая, 2018, 12:38 — ИА Регнум. Американские экономические санкции в отношении Венесуэлы являются противозаконными. Об этом заявила 23 мая на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выбор народа. Венесуэла

«Россия категорически против произвольных противоправных рестриктивных мер, эмбарго и санкций, принимаемых против суверенных государств в обход Устава Организации Объединённых Наций», — подчеркнула она.

Также она отметила, что заявления Вашингтона о введении в отношении Каракаса односторонних санкций выглядят «абсолютно лицемерными».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая на пост президента Венесуэлы был вновь избран Николас Мадуро. Власти США отказались признать результат выборов в этой южноамериканской стране, а Белый дом ввёл в отношении Венесуэлы новые санкции.

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