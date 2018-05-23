Ярославль, 23 мая, 2018, 12:43 — ИА Регнум. Ярославское АО «Яргорэлектротранс» предоставляет возможность размещения рекламы на бортах и в салонах принадлежащего предприятию транспорта по ценам, несопоставимым с рыночными и не использует своё право на изменение этой цены. К такому выводу можно прийти, анализируя имеющиеся в распоряжении ИА REGNUM документы.

Dvaslona-outdoor.ru Реклама на общественном транспорте в Ярославле

Как следует из документов, опубликованных на сайте АО «Яргорэлектротранс», в ноябре 2016 года предприятие заключило договор на право размещения рекламно-информационных материалов на поверхностях бортов и салонов трамваев и троллейбусов, находящихся на балансе акционерного общества. Ежемесячная стоимость права составляет 452 тысячи рублей. Данная сумма являлась начальной при проведении аукциона, но удивительным образом лишь один участник из числа допущенных к торгам принял в них участие. Он же и был объявлен победителем — индивидуальный предприниматель Ганенко Владимир Анатольевич.

Владимир Ганенко — не самостоятельная фигура в рекламном бизнесе. Его ИП является одной из правовых форм деятельности рекламного агентства «Два слона». Эта информация не является тайной, поскольку также присутствует на сайте ЯрГЭТ. В свою очередь известно, что владельцем рекламной группы «Два слона» является депутат муниципалитета города Ярославля Дмитрий Кузьмин.

По оценкам специалистов рекламного рынка, стоимость договора, заключённого ЯрГЭТ с ИП Ганенко, ниже рыночной как минимум в несколько раз. Этим оценкам можно верить, если посмотреть на стоимость размещения рекламы, заявленной на сайте РА «Два слона». Так, стоимость «брендирования» лишь одного троллейбуса составляет 25 тысяч рублей в месяц. При этом стоимость изготовления самой рекламы указана 65 500 рублей. То есть с учётом того, что рекламная группа «Два слона» имеет своё собственное производство, затраты по договору с ЯрГЭТ окупаются уже после десятка договоров на размещение рекламы.

Можно привести ещё один показательным пример. Право размещения рекламных конструкций предоставляется мэрией Ярославля также по итогам конкурсных процедур. На одном из последних таких аукционов в декабре 2017 года стоимость пятилетнего договора на право размещения одной (!) рекламной конструкции составила около 2,5 миллионов рублей

В ярославских СМИ не раз упоминалось о дружеских отношениях Дмитрия Кузьмина с нынешним мэром Ярославля Владимиром Слепцовым. Являются ли эти отношения прямой или косвенной причиной заключения столь не выгодного договора для муниципального предприятия общественного транспорта — судить сложно. Однако чем можно объяснить бездействие руководства предприятия, которое не использует своё право по изменению стоимости договора?

Дело в том, что согласно п.3.7. договора АО «Яргоэлектротранс» имеет право в одностороннем порядке не чаще одного раза в год изменить стоимость предоставляемого права не менее чем на 10%, оформив это дополнительным соглашением к договору. При этом отказаться от требований ЯрГЭТа ИП Ганенко не имеет права. В противном случае транспортное предприятие может расторгнуть договор и, естественно, провести новый аукцион.

ИА REGNUM стало известно, что руководство АО «Яргорэлектротранс» обращалось к предпринимателю Ганенко с официальным требованием в январе 2017 года, затем ещё раз, не получив ответа. Как сообщают источники, в настоящий момент договор исполняется на прежних условиях в нарушении его пунктов и здравого смысла, поскольку принадлежащее мэрии Ярославля предприятие общественного транспорта едва-едва сводит концы с концами.

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Как-либо пояснить ситуацию оперативно директор АО «Яргорэлектротранс» Ильхам Худиев отказался, сперва отложив разговор с корреспондентом ИА REGNUM, а затем заявив, что ответит лишь на официальный запрос. В данной ситуации редакция ИА REGNUM напоминает Ильхаму Тофиковичу, что согласно закону о СМИ, он имеет право ответить на эту публикацию.