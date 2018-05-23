Москва, 23 мая, 2018, 12:31 — ИА Регнум. Сотрудники российского посольства в Багдаде продолжат отслеживать ситуацию с задержанными в Ираке российскими гражданами до окончательного приговора. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Тюрьма

«Согласно иракскому законодательству, все эти приговоры не являются окончательными до рассмотрения дел Апелляционным судом в течение шести месяцев с момента принятия судебного решения. Сотрудники посольства в Багдаде присутствовали на судебных заседаниях указанных российских граждан, они и будут далее отслеживать ситуацию в целях защиты их прав и интересов», — заявила Захарова.

Она напомнила, что высший уголовный суд Ирака ранее рассмотрел дело по обвинению российского гражданина Тагирова 1986 года рождения в участии в деятельности террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в результате чего подсудимый был приговорён к высшей мере наказания.

20 мая судом обвинением в причастности к деятельности террористов были приговорены к пяти годам лишения свободы несовершеннолетние российские гражданки 2000 года рождения и 2002 года рождения.

«Одна из упомянутых гражданок была несовершеннолетней на момент предъявления обвинения. При этом им будет засчитываться срок, проведённый в иракских пенитенциарных учреждениях. К российским гражданкам применена минимально возможная мера пресечения. Максимальная мера составляет 15 лет», — указала дипломат.

Ещё одной российской гражданке 2003 года рождения вменено незаконное пересечение границы и пребывание на территории Ирака без соответствующего разрешения. Приговор — 9 месяцев тюрьмы с учётом восьми месяцев, уже проведённых в заключении.