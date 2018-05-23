Якутск, 23 мая, 2018, 13:06 — ИА Регнум. В Якутии ожидают повышения стоимости автомобильного топлива на 20% и надеются, что руководство страны примет меры, чтобы не допустить этих перемен. Своими опасениями с корреспондентом ИА REGNUM поделился председатель постоянного комитета Госсобрания Якутии по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Виктор Фёдоров.

Горбаруков Александр ИА REGNUM Цены на бензин

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"Я вчера беседовал с руководителем одной нашей компании, которая занимается реализацией бензина. Он нас «обрадовал»: «Готовьтесь, с 1 июня будем повышать цены на бензин и дизтопливо примерно на 20%. Все заводы подняли цены, и мы будем поднимать». У нас осталась примерно неделя для этой «радостной» новости. В связи с корректировкой по акцизам мы ждём всё-таки даже не снижения, а того, чтобы хотя бы сохранить цены на текущем уровне», — отметил депутат.

Он напомнил, что в Якутии литр бензина стоит около 50 рублей, и если его цена вырастет на 20%, то составит 60 рублей.

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«Доллар за литр — это уже что-то дороговато. У нас ведь зарплата не 3000 долларов…», — подчеркнул Виктор Фёдоров.

При таком существенном повышении, подчеркнул он, бензин в республике становится на вес золота в связи с тем, что площадь республики — 3 млн квадратных километров, «и топливо у нас — это как кровь для организма».

«Это и авиа, и речные, и автомобильные перевозки, — напомнил Виктор Фёдоров. — При таких расстояниях топливо составляет значительную часть любой продукции. У нас одна надежда, что цены на бензин хотя бы сохранятся на прежнем уровне».

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Депутат считает повышение цен на автомобильное топливо в связи с ростом стоимости нефти на мировом рынке совершенно нелогичным, напоминая, что акцизы и налоги составляют 65% от стоимости топлива, доля нефти в цене бензина — 4−5% и 30% — это транспортировка, работа заводов, материалы, которые они используют, амортизация и так далее.

«Ссылка на то, что нефть дорожает на мировых рынках и поэтому поднимается стоимость бензина, — она необоснованна вообще. Ну или пусть на 2−3 рубля будет удорожание. Но почему она у нас на десять-то рублей сразу возрастать планирует? Раз нефть растёт, мы должны снижать налоги: потому что будем получать доходы от того, что будем продавать нефть за рубеж. На внутреннем-то рынке вы хотя бы снизьте налоги, которые заложены в бензине, чтобы как-то мог народ простой дышать и пользоваться автомобильным транспортом», — высказал мнение Виктор Фёдоров.

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Как сообщало ИА REGNUM, в регионах России наблюдается устойчивый рост цен на топливо.

«После того как пошёл резкий скачок цены на нефть и провалился рубль, экспортная альтернатива нефтяных компаний стала более приоритетной и нефтяники начали активно продавать топливо за рубеж, создав напряжённость на внутреннем российском рынке и некий дефицит. Когда такая ситуация случается, соответственно, оптовые цены резко идут вверх», — объяснил такую тенденцию вице-президент Российского топливного союза (РТС) Юрия Матвейко.

Он считает, что регуляторы рынка — Минэнерго и ФАС — потеряли контроль над рынком нефтепродуктов «и та ситуация, которую мы наблюдаем, это как раз их бездействие либо слабое понимание ситуации в связи с тем, что правительство уходило и как-то все расслабились».