Ватикан, 24 мая, 2018, 03:04 — ИА Регнум. Открытие посольства США в Иерусалиме и связанные с этим события, готовность Израиля в пику Турции признать геноцид армян, опасения российских католиков за отношения России с Западом, намерение украинских униатов и «автокефалистов» построить единый храм, — как эти и другие темы обсуждают католические СМИ, рассказывает в своем обзоре редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM

По мнению апостольского нунция в России архиепископа Челестино Мильоре, роль Церкви в обществе должна признаваться государством. Об этом он заявил в Санкт-Петербурге на встрече по вопросам взаимоотношений государства, общества и религиозных организаций. Принцип свободы вероисповедания противостоит старинному желанию государств вмешиваться в дела религии — но тот же принцип требует юридического признания Церкви и ее институтов со стороны государства. По словам Мильоре, государство должно гарантировать в обществе свободное исповедание религии, воздерживаясь от какой-либо дискриминации, и «создавать условия для эффективной реализации свободы вероисповедания. Эта свобода может ограничиваться лишь особыми правомочиями государства, а именно защитой порядка, безопасности, общественной морали и прав третьих лиц».

Проблемы отношений человека и политики обсуждал также, хотя и в ином ключе, глава Конференции католического епископата Европейского союза архиепископ Люксембургский Жан-Клод Холлериш в интервью итальянскому изданию L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa. Хоррелиш указал на опасения папы Франциска в отношению распространяющегося по Европе евроскептицизма. По словам Холлериша, люди не представляют, в каком положении окажутся их страны без Евросоюза.

«Представьте себе Италию, которая покидает ЕС и еврозону, — сказал он. — Это вызвало бы беспорядок. Преимущество оказалось бы очень краткосрочным, потому что возвращение Италии к лире закончится сильной нестабильностью и слабой валютой. Всё будет намного хуже. Политики, которые выдвигают подобные предложения, должны быть честными, должны говорить, что это не Европа создает проблемы. Мы живем в сложной исторической конъюнктуре, в которой многие проблемы вызваны появлением нового глобального капитализма, новых несправедливостей».

О других событиях в освещении католической прессы читайте в обзоре: «Нетаньяху хочет Великий Израиль»

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