Курган, 23 мая, 2018, 12:34 — ИА Регнум. В Курганской области перед судом предстанут трое сотрудников уголовного розыска, которые склоняли людей к самооговору, чтобы повысить показатели муниципального отдела полиции. Бывшие полицейские обвиняются по пяти статьям уголовного кодекса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

Оноре Домье. Знаменитое дело

По версии следствия, в течение 2016−2017 годов трое сотрудников МО МВД России «Макушинский» в целях увеличения показателей работы, убедили ранее судимого мужчину оговорить себя в совершении восьми краж на территории Макушинского района, признаться в незаконном приобретении и хранении боеприпасов. Причём боеприпасы были «домашними» — хранились незаконно у одного из полицейских.

Ранее, в январе 2015 года обвиняемые уговорили одного из местных жителей нарвать дикорастущие растения конопли, чтобы взять его с поличным и поставить галочку в «раскрытии» преступления по незаконному обороту наркотических веществ.

Сейчас бывшим полицейским вменяется превышение должностных полномочий, организация совершения незаконного приобретения, хранения без цели сбыта наркотических средств, совершенных в крупном размере и руководство его исполнением, а также незаконное приобретение, сбыт, хранение и ношение боеприпасов. За совершение указанных преступлений может быть назначено до 10 лет лишения свободы.