Москва, 23 мая, 2018, 12:29 — ИА Регнум. Особое меню на иностранных языках, в котором будут представлены национальные блюда, разработали к Чемпионату мира по футболу — 2018 организаторы проекта «Гастрономическая карта России», сообщила 23 мая его координатор Екатерина Шаповалова.

Хлеб-соль

По ее словам, отведать коронные блюда российских регионов можно будет на автофургонах-фудтраках.

«Каждый из 11 фудтраков несет концепцию своего города — мы покажем всю палитру городов-организаторов ЧМ в России», — цитирует Шаповалову РИА Новости. Также приготовлением национальных блюд займутся кафе и рестораны городов, которые примут игры чемпионата.

Мероприятия реализуются в рамках гастрономического фестиваля, главная цель которого предложить традиционные блюда в новой подаче. Среди таковых названы утиное магре с вяленой хурмой и кремом из клюквы — в Сочи, пшенные блины «пачат» — в Саранске, уральские пельмени — в Екатеринбурге, запеченная свиная рулька, огурец и пиво — в Санкт-Петербурге.

Напомним, матчи ЧМ-2018 состоятся с 14 июня по 15 июля в 11 городах России — в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Казани, Самаре, Саранске.