Киев, 23 мая, 2018, 12:25 — ИА Регнум. В верховной раде Украины сохраняются разногласия относительно ввода свободного рынка земли.

Борис Кустодиев. Украинский пейзаж.1925

В частности депутат от фракции «Народный фронт» Игорь Лапин считает, что раде давно пора превратить землю в товар и узаконить её продажу. При этом он признает, что в стране осталось мало свободных земель, в частности, свободных государственных земельных участков не хватает для нужд военных.

«Нам в национальном законодательстве нужно урегулировать вопросы, на которые нам указывает Европейский суд по правам человека. Украинцы всегда боролись за свое право на землю. Украинцы, а не государство. Украинцы имеют право на землю, а не государство имеет право на землю. Чем дольше мораторий, тем меньше свободной земли. Сегодня парням из «АТО» говорят, что нет свободной земли для вас… Сегодня мы ещё поиграем в мораторий, и у нас вообще ничего не будет», — сказал Лапин 23 мая в кулуарах рады.

В свою очередь депутат, лидер фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко полагает, что украинское общество якобы ещё не готово к вводу рынка земли. По мнению политика, больше всего в рынке земли заинтересованы владельцы крупных агрохолдингов.

«К открытому рынку земли не готово ни общество, ни украинское законодательство… В решении Европейского суда по правам человека нет заключения о том, что рынок земли должен быть открытым, ведь нет баланса между государством и землевладельцами. Кроме того, в условиях обесценивания национальной валюты, к открытому рынку земли не готово общество. В условиях обесценивания гривны, землю можно скупить практически за бесценок», — сказал Бойко, слова которого приводит пресс-служба фракции.

Он также призвал защитить фермеров от владельцев крупных агрохолдингов.

«Существует очень много случаев, когда агрохолдинг скупает или арендует землю: приехали, посеяли, собрали урожай, а рабочих мест в селе нет. Поэтому надо думать, как защитить людей, проживающих в селе, и фермеров, которые там создают рабочие места. Это главная наша задача», — добавил Бойко.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал мораторий на продажу украинских сельскохозяйственных земель нарушением прав человека.

«Абсолютный запрет Украины на покупку и продажу сельскохозяйственных земель привел к нарушению прав человека, правительство должно принять более сбалансированный закон», — говорится в пресс-релизе ЕСПЧ.

ЕСПЧ отметил, что после распада СССР Украина в основном распределяла сельскохозяйственные угодья людям, которые ранее работали в колхозах, но при этом власти ввели запрет на продажу таких земель. Правительство утверждало, что эта мера помешала концентрации земли в одних руках. При этом суд установил, что государство не определило справедливого баланса между общими интересами сообщества и правом собственности заявителей. Суд постановил, что правительство должно принять законодательные меры для обеспечения надлежащего справедливого баланса для владельцев сельскохозяйственных земель.