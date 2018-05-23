Вашингтон, 23 мая, 2018, 12:24 — ИА Регнум. 20 мая, воскресенье: «Виннипег уступил «золотым рыцарям» в пятом матче серии и с крахом покинул турнир.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!. Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккейные звезды

21 мая на домашней арене «Виннипег Джетс» «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс», которая вмещает около 15 300 зрителей, прошёл решающий для хозяев матч в плей-офф этого года. Команда под руководством Пола Мориса прыгнула выше головы и добралась до финала конференции, что ранее не удавалось сделать на протяжении всей франшизы. Примечательно, что до этого плей-офф Кубка Стэнли франшиза «Виннипег Джетс» ни разу не побеждала ни в одном матче плей-офф, что уже делает этот сезон самым успешным для «реактивщиков». Главными виновниками торжества «Джетс» стали игроки, составляющие первую тройку звена нападения команды: Уилер — Шайфли — Лайне. Среди этих удивительных игроков лучшим бомбардиром стал Блейк Уилер, набравший 91 (23+68) очко в 81 встрече этого регулярного сезона, став лучшим ассистентом лиги и бомбардиром команды в целом. Его диспетчерские возможности принесли ему 9-е место в бомбардирской гонке, но при этом он обогнал величайших игроков нашего времени — Сидни Кросби и Александра Овечкина.

На второй строчке за Блейком в списке бомбардиров «Джетс» расположился финский вундеркинд Патрик Лайне. Прежде всего, Патрик запомнился болельщикам своей прогрессирующей результативностью, заработав рекордные для него 70 очков. В ходе сезона Патрик Лайне беспрестанно забивал шайбы в ворота оппонента, таким образом наклепав целых 44 гола за сезон и успев поспорить с Александром Овечкиным за звание лучшего снайпера лиги этого года и победу в борьбе за Морис Ришар Трофи. Его соперничество с Овечкиным в снайперской гонке стало украшением сезона, благодаря ярким высказываниям в интервью со стороны игроков. Третьей самой заметной фигурой стал главный центрфорвард команды Марк Шайфли. 25-летний игрок и душа «Джетс» набрал по итогам регулярного сезона 60 очков в 60 играх. Но в играх на вылет в серии против «Вегаса» не смог проявить такие же лидерские качества, как в сериях с «Миннесотой» и «Нэшвиллом».

»Вегас Голден Найтс», в сравнении со всеми остальными командами, проявили себя совсем с другой стороны. Команда буквально только что появилась на свет, а уже будет играть в финале Кубка Стэнли с победителем пары финала Восточной Конференции. Уйма рекордов и достижений были быстро побиты и приобретены. «Золотые рыцари» достигли отметки в 51 победу в регулярном сезоне и набрали 109 очков, что поставило их на пятую строчку в общем зачёте лиги. После этого, как положено, команда поехала пробовать себя в играх на вылет — плей-офф. Где, несмотря на благой результат в «регулярке», им всё равно пророчили вылет в первом раунде, но подопечным Жерара Галлана не понравился такой неуважительный подход к команде, и «Вегас» всем назло дошёл до финала Кубка Стэнли. Напомним, что ранее только двум командам удалось достичь финала Кубка Стэнли в первом сезоне: «Торонто» в 1918 году и «Сент-Луису» в 1968-м. Примечательно то, что «Сент-Луис» три года подряд с момента первой игры в НХЛ выступал в финале кубка, но выиграть его так и не смог.

В первом раунде всухую были повергнуты еле проскользившие в плей-офф «Кингз». Затем последовали любимчики многих российских болельщиков «Шаркс», но и тут «Вегас» вышел победителем, рассчитавшись с соперником за шесть матчей серии. На предпоследнем рубеже встала последняя канадская команда плей-офф — «Виннипег Джетс». «Джеты» в этом сезоне поразили болельщиков, достигнув отметки в финале конференции, побеждённый во втором раунде «Нэшвилл» тому подтверждение. «Золотые рыцари» откровенно начхали на великое достижение своего соперника и незаметно разделались ним в пяти матчах.

Игра проходила в напряжённо, но дело до овертайма не дошло. «Виннипег Джетс», уступая к тому моменту 3:1 в серии, любой ценой пытались спастись. Вначале у них получалось давить соперника в чужой зоне. Первый гол случился на пятой минуте матча, но шайба полетела совсем не в ворота «Вегаса». От броска Алекса Така пострадала сетка ворот «Джетс». Алекс получил шайбу в средней зоне «Джетс» и без разбора нанёс удар по шайбе, которая удачно залетела в дальний угол ворот Коннора Хеллебайка — 0:1. В конце периода «Виннипегу» всё же удалось сломить голкипера «рыцарей» Марка-Андре Флёри. Защитник Джош Моррисси нашёл применение своей молодой и нескончаемой силе, вложив её в мощный щелчок. Шайба молниеносно добралась до сетки ворот Флёри, и счет стал равным — 1:1. Во втором периоде «Вегас» снова завладел преимуществом в счёте. Экс-форвард «Питтсбурга» Райан Ривз, пришедший в середине зимы в стан «рыцарей», забросил победную шайбу в матче и вывел «Вегас» в главную серию всего плей-офф Кубка Стэнли. Райан удачно подставил клюшку под дальний бросок Луки Сбисы, и шайба пересекла линию ворот, минув ловушки голкипера «Джетс» — 1:2. После окончания третьего периода болельщики «Виннипег Джетс» со слезами, но гордостью за свою команду в знак уважения аплодировали удивительному коллективу из Лас-Вегаса, выбившему их родную команду из плей-офф. «Вегас Голден Найтс» — в финале Кубка.

22 мая, вторник: Второй финалист будет определён в седьмом матче серии «Вашингтон» — «Тампа».

22 мая в Вашингтоне в «Кэпитал Уан-Арена» «Вашингтон Кэпиталз» смог сравнять счёт в серии с «Тампа-Бэй», уступав до встречи в противостоянии со счётом 3:2. Команда, которая впервые за последние три года смогла остановить «Питтсбург» на стадии второго раунда и не позволить им завоевать Кубок Стэнли в третий раз подряд, испытала проблемы в серии против «Тампы», уступив своё лидерство в считанные дни. «Казалось бы, 0:2 в серии — можно уже ничего не делать, победа сама придёт в руки», — могли подумать игроки «Вашингтона» после второго выигранного подряд матча с «Лайтнинг». Но так их «молнии» и покорили. Расслабившись, «Вашингтон» даже и не заметил, как начал упускать игру из своих рук и постепенно отдал инициативу сопернику, который не только смог сравнять счёт в серии, а даже выйти вперёд и остановиться в шаге от «виктории». К счастью, для российских болельщиков, Овечкин и его компания вовремя проснулись и смогли спастись.

Шестой и, вероятно, самый важный матч для «Вашингтона» в серии оказался удачным для «Кэпс». Подопечные Барри Троца всухую разнесли своего соперника со счётом 3:0. В середине второго периода на 36-й минуте матча Ти Джей Оши смог реализовать численное большинство своей команды, открыв счёт в матче. Первая тройка «Кэпс» удачно разыграла вбрасывание и, завладев шайбой, смогла расчехлить створки ворот Василевского. Ти Джей, немного присев, в касание отправил шайбу в ворота соперника, после точной передачи Бекстрёма — 1:0.

В третьем периоде «Тампа» поддалась натиску соперника и снова подставила свои ворота под шайбу. Деванте Смит-Пелли удвоил преимущество «Вашингтона» в матче, оказавшись в нужное время в нужном месте. Он смог оформить голевую передачу Стивенсона и точным броском в касание Смит-Пелли сделал счёт 2:0 в пользу хозяев. Третья шайба влетела в ворота «Тампы» лишь на последней минуте и уже в пустые ворота. Оши оформил дубль — 3:0. Счёт в серии стал равным, и серия переходит в седьмой матч, где определится второй финалист Кубка Стэнли 2018.