Калуга, 23 мая, 2018, 12:23 — ИА Регнум. В Калужской области завершили подготовку электросетевых объектов, задействованных в обеспечении бесперебойного электроснабжения спортивной и гостевой инфраструктуры ЧМ-2018. Об этом 23 мая корреспонденту ИА REGNUM сообщил начальник отдела филиала «Калугаэнерго» Наталья Копоня.

Фото пресс-службы филиала Калугаэнерго Электросетевой объект к ЧМ-2018

Хотя Калуга и не входит в число городов, в которых пройдут матчи чемпионата мира по футболу, в городе будет размещаться и тренироваться одна из команд-участниц ЧМ-2018 — сборная Сенегала. Для этого в Калуге были построены тренировочные базы на Тульском и Грабцевском шоссе.

Работы на объектах вели специалисты филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Калугаэнерго». В 2017 году выполнили технологическое присоединение электроустановок тренировочных баз, проложили 1,5 км кабельных линий 10 кВ и установили на объектах две трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ на 250 кВА и 400 кВА. Было произведено уточнение карты-схемы эксплуатации внутреннего и внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств тренировочных баз, определены места размещения РИСЭ на случай возникновения внештатной ситуации. Выполненные работ позволило обеспечить электроснабжение футбольных полей и сопутствующей инфраструктуры спортивных объектов: раздевалок, трибун, зон для прессы, конференц-залов. В проект было инвестировано более 11,5 млн рублей.

Также выполнены работы по совершенствованию систем безопасности на энергообъектах, задействованных в мероприятиях ЧМ. На подстанциях, от которых запитана спортивная и гостевая инфраструктура, выполнен монтаж видеонаблюдения с выводом информации в режиме онлайн в Центр управления сетями, системы контроля и управления доступом, периметральной охранной сигнализации и пожарной сигнализации. На период проведения чемпионата мира на объектах электросетевого хозяйства филиала «Калугаэнерго» будет организовано постоянное дежурство оперативного персонала, а также специалистов блока безопасности.

«ЧМ-2018 — важнейшее спортивное событие мирового масштаба, — заявил заместитель Генерального директора — директор филиала «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Александр Ейст. Филиал «Калугаэнерго» качественно и в срок выполнил все необходимые мероприятия по технологическому присоединению электроустановок тренировочных баз, а также по обеспечению качественного и надежного электроснабжения спортивной и гостевой инфраструктуры на время проведения чемпионата мира».

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная команда Сенегала будет готовиться к чемпионату мира по футболу-2018 года в Калуге. Футболистам из Африки предоставят новую тренировочную базу «Спутник», построенную на Тульском шоссе в Калуге специально к чемпионату. Проживать сенегальские футболисты будут в SK Royal Hotel Kaluga на Трамплинной улице.