Калач-на-Дону, Волгоградская область, 23 мая, 2018, 12:20 — ИА Регнум. В Волгоградской области суд вынес приговор по громкому делу об изнасиловании и убийстве пятилетней девочки в городе Калач-на-Дону. Об этом 23 мая сообщила пресс-служба СКР. Виновный приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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Мужчина признан виновным в преступлениях, которые предусмотрены п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), п. п."в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное с целью сокрытия другого преступления).

Страшное убийство произошло в сентябре 2017 года. Девочка играла во дворе, когда пьяный мужчина встретил ее. Девочка знала своего будущего убийцу, поэтому пошла с ним. В итоге он завел ее в гараж, где сначала изнасиловал, а потом задушил ее, чтобы скрыть преступление. Тело ребенка он спрятал в пристройке гаража.

Родители начали искать дочь. К поискам присоединились сотни людей: волонтеры, правоохранители, казаки и местные жители. Они прочесывали местность, осматривали все колодцы и гаражи. Надежды на то, что девочка просто потерялась, не оправдались. Найти убийцу удалось благодаря сообщению, которое поступило на телефон доверия.

«Приговором суда виновному назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также последующим ограничением свободы сроком на 2 года», — говорится в сообщении.