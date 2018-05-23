Москва, 23 мая, 2018, 12:14 — ИА Регнум. Военная обстановка в районе Дамаска стабилизировалась. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Bernard Gagnon Дамаск. Сирия

«Сейчас военная обстановка во всём столичном регионе стабилизировалась. В целом, благодаря действиям сирийской армии на подконтрольной правительству Сирии территории сегодня проживает почти 90% населения. Возобновляется деятельность государственных и муниципальных учреждений», — заявила Захарова.

По её словам, за минувшую неделю в Сирии произошли определённые положительные изменения: сирийским властям удалось добиться существенного успеха в ликвидации очагов присутствия террористов в пригородах Дамаска, откуда происходили миномётные обстрелы столицы.

С 19 мая наблюдается затишье в лагере палестинских беженцев Ярмук, в соседнем от которого пригороде завершается контртеррористическая операция — недобитые боевики зажаты на площади менее 1 кв. км, однако плотная городская застройка пока позволяет им отражать удары сирийской армии.

«Прилегающие районы Ярмука, на прошлой неделе они перешли под контроль правительственных сил. В ожидании возвращения мирных жителей там форсированно ремонтируются объекты коммунальной инфраструктуры, открывается и инфраструктура, связанная с медициной, медпункты, школы и магазины», — указала дипломат.

Отметим, что Ярмук расположен внутри муниципальных границ Дамаска в 8 км от центра. В ходе сирийской войны лагерь стал ареной ожесточенных боёв.