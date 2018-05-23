В Дамаске стабилизировалась военная обстановка — Захарова
Москва, 23 мая, 2018, 12:14 — ИА Регнум. Военная обстановка в районе Дамаска стабилизировалась. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
«Сейчас военная обстановка во всём столичном регионе стабилизировалась. В целом, благодаря действиям сирийской армии на подконтрольной правительству Сирии территории сегодня проживает почти 90% населения. Возобновляется деятельность государственных и муниципальных учреждений», — заявила Захарова.
По её словам, за минувшую неделю в Сирии произошли определённые положительные изменения: сирийским властям удалось добиться существенного успеха в ликвидации очагов присутствия террористов в пригородах Дамаска, откуда происходили миномётные обстрелы столицы.
С 19 мая наблюдается затишье в лагере палестинских беженцев Ярмук, в соседнем от которого пригороде завершается контртеррористическая операция — недобитые боевики зажаты на площади менее 1 кв. км, однако плотная городская застройка пока позволяет им отражать удары сирийской армии.
«Прилегающие районы Ярмука, на прошлой неделе они перешли под контроль правительственных сил. В ожидании возвращения мирных жителей там форсированно ремонтируются объекты коммунальной инфраструктуры, открывается и инфраструктура, связанная с медициной, медпункты, школы и магазины», — указала дипломат.
Отметим, что Ярмук расположен внутри муниципальных границ Дамаска в 8 км от центра. В ходе сирийской войны лагерь стал ареной ожесточенных боёв.