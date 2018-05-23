Курган, 23 мая, 2018, 12:09 — ИА Регнум. В Кургане будут судить местного жителя за призывы к осуществлению экстремистской деятельности в мессенджере Telegram при подготовке массовых беспорядков. Об этом сообщает 23 мая пресс-служба Следственного управления СКР по Курганской области.

Surian Soosay Террорист

По версии следствия, 51-летний житель Кургана умышленно размещал в сети текстовые сообщения «побудительного характера», в которых содержалась пропаганда и призывы к массовым беспорядкам, «сопровождающимся погромами, поджогами, взрывами, оказанием вооруженного сопротивления представителям власти».

Отмечается, что следствию удалось собрать достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая Пресненский районный суд Москвы арестовал жителя Ставрополя, которому предъявлены обвинения в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и к массовым беспорядкам.

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