Анкара, 23 мая, 2018, 12:07 — ИА Регнум. Миграционные службы Турции задержали более 400 нелегальных мигрантов в западных провинциях страны, сообщает 23 мая Anadolu.

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По свидетельствам береговой охраны провинций Измир и Айдын, в течение трех дней производились аресты. В общей сложности было задержано 410 человек, которые в настоящее время находятся под стражей в специализированных заведениях.

Напомним, в 2015 году Турция и Евросоюз заключили соглашение в соответствии с которым Анкара закрывает границу для мигрантов, пытающихся проникнуть на территорию содружества. Благодаря этому поток мигрантов в ЕС значительно сократился.