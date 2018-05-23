Пекин, 23 мая, 2018, 12:03 — ИА Регнум. Учёные из Китая и Великобритании пришли к выводу, что употребление яиц снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает издание ScienceDaily.

allwomens.ru Яйца

Исследователи провели изучение данных о 416 тыс. жителей Китая в возрасте от 30 до 79 лет. За девять лет наблюдений учёные зафиксировали почти 84 тыс. случаев сердечно-сосудистых заболеваний, из которых почти 10 тыс. закончились смертью.

Выяснилось, что люди, употреблявшие не менее пяти яиц в неделю, умирали от геморрагического инсульта на 28% реже, а от сердечно-сосудистых заболеваний — на 18%. Кроме того, у любителей яиц на 12% реже регистрировали ишемическую болезнь сердца.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные пришли к выводу, что употребление яиц не влияет на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у людей, страдающих диабетом.