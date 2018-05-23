Улан-Удэ, 23 мая, 2018, 12:03 — ИА Регнум. Ни Бурятия, ни Монголия не оставляют планов по решению проблем теплоснабжения, энергобезопасности и экологии на своих территориях. Первые изыскивают возможности достроить Улан-Удэнскую ТЭЦ-2, вторые — возвести ГЭС на Селенге. Этот непростой вопрос детально обсудили республиканские власти и делегация Министерства энергетики России во главе с заместителем министра Вячеславом Кравченко. Такой вывод можно сделать из официальной информации и визите федеральных чиновников в Бурятию, опубликованной на сайте республиканского правительства.

Egov-buryatia.ru В Бурятии состоялось совещание, посвященное развитию энергетики

В настоящее время обеспеченность Улан-Удэ собственной генерацией электроэнергии составляет 40 процентов, остальные 60 — это поставки с Гусиноозерской ГРЭС и с иркутской генерации. Стоимость реализации проекта Улан-Удэнской ТЭЦ-2, варианты достройки которой Минэнерго РФ обещало предоставить в течение двух ближайших недель, оценивается в 33 млрд рублей (27 млрд рублей — на завершение строительства, 6 млрд рублей — на модернизацию электрических и тепловых сетей для выдачи мощности). Вопрос увеличения поставок электроэнергии с Гусиноозерской ГРЭС в Монголию, который прорабатывают сейчас бурятские власти, позволил бы снизить экологические риски.

«Мы, безусловно, против того, чтобы в Монголии строились ГЭС на Селенге и её притоках. Во-вторых, увеличение поставок — это налоги и рабочие места. В-третьих, у нас в цене электроэнергии для потребителей Бурятии самой большой составляющей является сетевая. И мы хотим выстроить систему поставок электроэнергии в Монголию таким образом, чтобы снизить стоимость сетевой составляющей для потребителей республики», — заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Но даже если возможности энергосистемы республики позволят делиться электричеством, будет ли увеличен экспорт — пока неясно.

«Единственным серьезным сдерживающим фактором у нас пока является отсутствие ярко-выраженной позиции коллег из Монголии по поводу покупки электрической энергии из Российской Федерации. Все возможности для увеличения объёма поставок есть, если коллегам понадобится ещё больше электрической энергии, то у нас есть варианты по увеличению пропускной способности сетей. То есть мы это тоже готовы сделать, но нам нужна ответная реакция на наше предложение», — подчеркнул заместитель министра энергетики Вячеслав Кравченко.

Известно также, что во время совещания правительство Бурятии обнародовало республиканскую программу развития электроэнергетической отрасли на 2018−2022 годы, в рамках которой энергетики планируют инвестировать в отрасль более 6,6 млрд рублей.

Напомним, река Селенга впадает в Байкал и обеспечивает до половины ежегодного притока воды в озеро. Планы строительства монгольской ГЭС на реке Эгийн-гол в бассейне крупнейшего притока Байкала преподносятся как решительный шаг к энергетической независимости и энергобезопасности Монголии. По данным источников ИА REGNUM, в Бурятии полагают, что ГЭС на реке Селенга всё-же будет построена: в этом проекте соединились политика Запада, деньги Китая и национализм Монголии.

Экологи же сходятся во мнении, что это приведёт к непоправимым последствиям для Байкала, и без того испытывающего маловодный период.