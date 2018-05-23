Махачкала, 23 мая, 2018, 11:58 — ИА Регнум. В Дагестане будет создан национальный парк «Самурский». Он будет состоять из двух кластеров — «Дельта Самура», расположенного в Прикаспийской низменности, и «Шалбуздаг» — в высокогорной части Южного Дагестана. Оба кластера будут изолированы друг от друга.

Александр Васильевич Федоров. Дорога в лесу.1867

Проект этого парка, который позволит сохранить многие виды флоры и фауны, будет обсуждаться с общественностью тех районов, территории которых он охватит, сообщили ИА REGNUM 23 мая в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии Дагестана.

Создание национального парка пойдет на пользу природе Дагестана, считает директор ФГБУ «ВНИИ охраны окружающей среды» Сергей Фокин.

«Это послужит мощным толчком в реализации программ развития экологического туризма в республике, что принесет дополнительные доходы в бюджет региона и создаст дополнительные рабочие места», — заявил Фокин 22 мая в ходе совещания межведомственной группы по созданию национального парка.

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Как сообщало ИА REGNUM, вопрос гибели Самурского леса, расположенного в дельте реки Самур в южном Дагестане взял под контроль президент РФ Владимир Путин. В 2017 году в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям он поручил правительству РФ подготовить предложения по сохранению Самурского леса.

Уникальный реликтовый Самурский лес является единственным в России субтропическим лиановым лесом. На протяжении нескольких лет он уничтожается. Местные жители неоднократно выходили с акциями протеста против строительства водозабора у села Самур, которое ведется для обеспечения водоснабжения города Дербент, но одновременно является губительным для леса.

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