Екатеринбург, 23 мая, 2018, 11:53 — ИА Регнум. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес 23 мая приговор в отношении бывшего первого заместителя губернатора Тюменской области Павла М. Его признали виновным по нескольким эпизодам дачи взятки, сообщают местные СМИ.

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Как следует из карточки дела, в суде оно было зарегистрировано 7 ноября 2017 года. Подсудимый осуждён за дачу взятки должностному лицу, а также за покушение на дачу взятки.

Дело вёл судья Евгений Зырянов. Павлу М. назначили восемь лет колонии. Также он должен уплатить штраф в размере 450 тыс. рублей.

Отметим, Павел М. был первым заместителем губернатора Тюменской области Сергея Собянина, ныне являющегося мэром Москвы. Назначили его на этот пост в январе 2001 года. А в апреле 2005-го он ушёл в отставку.

Как пишет издание Ura.ru, Павел М. сейчас находится за пределами России. Он живёт в Латвии и имеет там статус беженца. Поэтому исполнить приговор в части лишения свободы до его поимки будет вряд ли возможно. А вот часть его имущества осталась в России, и оно будет продано в счёт уплаты штрафа.