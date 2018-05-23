Красногорск, 23 мая, 2018, 11:56 — ИА Регнум. В Подмосковье возбуждено более 400 административных дел за нарушения особого противопожарного режима, введённого в регионе с 1 мая 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по Московской области.

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«За нарушение порядка выжигания сухой травы, разведение костров и сжигания мусора сотрудниками ГУ МЧС России по Московской области возбуждено 395 административных дел в отношении граждан, пять административных дел в отношении должностных лиц и одно административное дело в отношении юрлица», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, постановлением губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва в регионе с 1 мая запрещено разведение костров, использование мангалов, сжигание сухой травы и мусора в непредусмотренных для этого местах. Ограничения относятся не только к лесным массивам, но и к дачным участкам и садоводческим товариществам.

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