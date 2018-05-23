Тбилиси, 24 мая, 2018, 02:11 — ИА Регнум. Готовность и желание грузинских лидеров встретиться с президентом России Владимиром Путиным — это обнадеживающий знак перемен в грузинской политике. О том, каковы перспективы перемен во внутренней и внешней политической стратегии Тбилиси, рассказывает политолог, автор ИА REGNUM Авигдор Эскин.

Иван Шилов ИА REGNUM Георгий Маргвелашвили

Попытки наладить плодотворный диалог между Россией и Грузией, предпринятые с обеих сторон в последние годы, приносили очень слабые результаты. Взаимное непонимание, некомпетентность или незаинтересованность представителей ставили естественные преграды на пути взаимопонимания. Со стороны Грузии добавлялось нежелание чем-нибудь насторожить европейцев, ведь стремление в НАТО было для нее не пустым звуком. Тем не менее, если бы Грузия обратилась к опыту Израиля, возможно, канал конструктивного взаимодействия с Россией удалось пробить на несколько лет раньше.

Израильский премьер, несмотря на поддержку российскими официальными структурами арабских организаций разной степени умеренности, совершает регулярные визиты в Россию, чем приносит своей стране неоспоримую пользу. И если бы такая практика была взята на вооружение грузинской дипломатией, можно было бы уже несколько лет развивать взаимные отношения между Москвой и Тбилиси к обоюдной пользе. Но теперь, возможно, этот процесс, наконец, начнется. Учитывая массу вопросов, назревших во внешней и внутренней стратегии Грузии, взаимодействие с Россией может оказаться весьма востребованным.

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