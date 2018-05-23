Москва, 23 мая, 2018, 11:38 — ИА Регнум. Предложение подстрекательство к введению санкций приравнять к госизмене обсуждалось на заседании совета по законотворчеству при председателе Госдумы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая, об этом по итогам заседания сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Промежуточный итог, который мы можем подвести сейчас, заключается в следующем: второй состав, предложенный нами в Уголовный кодекс, который касается ответственности за активное содействие введению санкций, за подстрекательство к введению санкций со стороны некоторых российских граждан, безусловно, должен быть принят, об этом говорили все. Более того, высказывалась точка зрения, что этот состав можно перевести в госизмену, там более серьезные санкции, но это только пока одна идея, которая прозвучала», — сказал Исаев.

Законопроект об уголовной ответственности, принятый в первом чтении, может быть доработан в течение недели — двух. Предусматривается уголовная ответственность за пособничество во введении санкций, штраф может составить до 600 тыс. рублей и грозить тюремным сроком до четырех лет.