Калининград, 23 мая, 2018, 11:28 — ИА Регнум. Бывший депутат Калининградской облдумы, а ныне советник губернатора Калининградской области по инвестиционной политике Андрей Горохов сравнил российский эксклав с Западным Берлином и не в пользу Калининградской области.

Фото из книги Н. Платошкина «Жаркое лето 1953 года в Германии» Западно-берлинская фотомодель искушает граждан ГДР. На указателе надпись: «Внимание! Через 40 метров вы покинете Западный Берлин»

Поводом к образным сравнения послужило обсуждение транзитной политики федерального центра на отрезке «Калининградская область — большая Россия». По словам Горохова, за последние десять лет издержки по калининградскому транзиту увеличились более, чем на 40%.

«Теоретически Калининградская область обладает высоким транзитным потенциалом, способным сделать ее крупным транспортно-логистическим хабом на маршруте «Юго-Восточная Азия — Россия — Евросоюз». Однако на практике логистическая отрасль региона поставлена в условия, когда проигрывает конкуренцию даже региональным прибалтийским игрокам», — цитирует советника губернатора портал «Руград».

Выступая на круглом столе по развитию транспортно-логистического комплекса, Андрей Горохов предложил федеральному центру компенсировать издержки калининградских предприятий по грузовому автомобильному транзиту через Литву и паромному транзиту.

«Ключевая вещь в Данцигском коридоре, ключевая вещь в коридоре через ГДР в Западный Берлин (я говорю об эксклавах) — это то, что государство брало на себя всегда издержки по транзиту. Государство! Не компания-перевозчик, не производитель продукции, а государство», — заявил Горохов.

Он добавил, что «сегодня очень гордимся, говоря о том, что 80% продукции, произведенной в Калининградской области, мы потребляем на внутреннем рынке».

«Но в Западном Берлине было ровно наоборот, — продолжил экс-депутат. — 20% потреблялось, 80% интегрировалось в большую экономику ФРГ и работало на всю страну. Как мы можем конкурировать и как можем интегрироваться с Россией, если у нас не будут обеспечены даже не конкурентные преимущества, а выравнивание конкурентных возможностей для логистических компаний для перевозки грузов из Калининградской области?».

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что Андрей Горохов является крупным бизнесменом, владельцем в Калининградской области фармацевтического завода «Инфамед-К» — единственного предприятия в России, выпускающего препарат «Мирамистин». Несколько месяцев назад завод Горохова был включен в федеральный реестр индустриальных парков, что позволяет компенсировать свои затраты на создание инфраструктуры.

Андрей Горохов начал свою деятельность в Калининградской области в 2013 году со скандала. Он избрался депутатом Калининградской областной Думы, будучи совладельцем шести фармацевтических фирм в Австрии, а также собственником австрийской недвижимости площадью более 500 кв. метров.