Москва, 23 мая, 2018, 11:23 — ИА Регнум. Открытие парка «Зарядье» в Москве стало для жителей столицы резонансным событием. Об открытии уникального парка известно подавляющему большинству горожан (88%). Побывали в парке уже 28% москвичей. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва. Парк «Зарядье»

75% опрошенных уверены, что это проект необходимо было реализовать, и в будущем у «Зарядья» есть большой потенциал для развития. 70% посетителей довольны парком, у них остались только положительные впечатления от территории зоны отдыха граждан в центре Москвы.

Опрос 13−16 мая 2018 года в Москве. В опросе приняли участие респонденты в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Опрошены 1000 респондентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, жители Москвы значительно чаще гуляют и отдыхают в своих районах. Так, 42% москвичей почти ежедневно совершают прогулки, 33% — от одного до нескольких раз в неделю. по центру столицы — 4% и 16% соответственно.

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