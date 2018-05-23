Москва, 23 мая, 2018, 11:13 — ИА Регнум. Российские чиновники в знак протеста должны отказаться от отдыха в странах, которые ввели санкции против России. С инициативой ввести соответствующие ограничения выступила ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ», передает 23 мая РИА Новости.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Со своими предложениями представители бизнес-сообщества обратились к спикерам верхней и нижней палат парламента — председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и председателю Государственной думы РФ Вячеславу Володину.

«Недопустимо, когда отечественные чиновники проводят свой отпуск в странах, которые ввели в отношении России экономические, политические и «культурные» санкции», — говорится в обращении.

В своем письме представители предпринимательского сообщества предложили увольнять чиновников, которые не последуют введенным ограничениям.