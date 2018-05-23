Ярославль, 23 мая, 2018, 11:10 — ИА Регнум. Российский институт потребительских испытаний проверил качество пастеризованного молока в Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте агропромышленного комплекса и потребительского рынка правительства Ярославской области.

Pixabay.com Молоко

В апреле в рамках программы мониторинга качества продуктов питания Российский институт потребительских испытаний совместно с областным Обществом по защите прав потребителей проверили качество пастеризованного молока разных торговых марок. Были представлены образцы из пяти регионов России: Брянской, Воронежской, Иркутской Ярославской областей и Красноярского края.

Перед экспертами стояла задача проверить массовую долю жира, или проще, жирность, выяснить, не обделили ли нас с объемом и, конечно же, дать ответ на вопрос натуральное молоко, то есть не подмешали ли в него растительные жиры. Для выполнения последнего задания молоко проверялось на содержание фитостеринов (b-ситостерин, брассикастерин, кампестерин, стигмастерин) — именно эти показатели определяют фальсифицируют ли молоко растительными жирами.

Результаты проверки показали, что лидером по выпуску фальсифицированного пастеризованного молока является Брянск, а Ярославль и Иркутск показали отличный результат.

Продукция 11-ти торговых марок прошла тест без нарушений: растительные жиры в молоке не обнаружены, жирность соответствует требованиям ГОСТа, а объем продукта — заявленному значению на упаковке.

Это молоко из Брянска: «Милград», «БЕРЁЗКА», Ярославля: «Даниловский маслосырзавод», «Из Углича», «Ярмолпрод», Воронежа: «Академия Молочных Наук», «Лебедяньмолоко», Красноярска: «Нарада», Иркутска: «Домашенька», СЗСППК «Сагаан Гол», «ЯНТА».

Пастеризованное молоко пяти торговых марок признано фальсифицированным: из Брянска: «Веселый луг», Торговый дом «Сметанин», «Щедрая Бурёнушка», из Воронежа: «Мамины ладошки», из Красноярска: «Наш Лидер».